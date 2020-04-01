محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
أعلن عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أحمد رفعت، أنه سيتقدم باقتراح إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، موجه إلى وزير الاتصالات، ووزيرة الصحة، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يرصد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والمشتبه في إصابتها بالمرض.
وأوضح رفعت، في بيان، أن التطبيق سيتم تحديثه يوميًا بعدد الحالات، وأماكن تواجدها في المحافظات والقرى وأسماء أصحابها كاملة، حتي يتمكن المواطنين من أخذ الحذر وعدم التواجد أو مخالطة الحالات المصابة، لحين انتهاء تلك الأزمة.
وأشار إلى أن ذلك المقترح أحد طرق مكافحة انتشار المرض، مضيفًا أن المرض ليس بالعيب ولا يوجد مشكلة فى معرفة اسم المريض، لأننا في حالة حرب مع المرض، والجميع معرض للإصابة بالمرض.
كانت هذه تفاصيل خبر مقترح برلماني بإنشاء تطبيق إلكتروني يرصد أماكن المصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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