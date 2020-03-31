شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» ترصد أوضاع ومخاوف «اللاجئين» فى ظل انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الفقدان، ضيق المعيشة، عدم القدرة على تسديد الاحتياجات الأساسية للمعيشة، توقف المشاريع الصغيرة، الخوف من الإصابة، وعدم إمكانية الحصول على وسائل الوقاية» هذه هى ملامح الحياة اليومية التى يعيشها قطاع اللاجئين وطالبوا اللجوء المقيمون فى مصر، خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

ومنذ بداية انتشار الفيروس فى مصر، اتخذ مجلس الوزراء عددا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، تضمنت فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وإلزام المطاعم والمقاهى والمحال التجارية بالغلق خاصة أيام الجمعة والسبت، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة، ما كان له الأثر الواضح على قطاع اللاجئين وطالبى اللجوء مثلها كباقى المجتمع المصرى، حيث توقفت المدارس المجتمعية الخاصة باللاجئين، كما توقف عدد من المشاريع الخاصة بهم والمصانع، وفقد الكثير من أصحاب العمالة غير المنتظمة من اللاجئين وطالبى اللجوء عملهم، فيما توقفت معونات الجمعيات المعنية باللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما أساء أوضاع الكثير من أسرهم، حتى عجز بعضهم عن شراء أبسط متطلبات الوقاية الشخصية بسبب غلاء أسعارها..

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ورصدت «المصرى اليوم» التحديات التى تقابل عائلات اللاجئين وطالبى اللجوء المقيمين فى مصر، فى ظل إجراءات الوقاية الاحترازية، من انتشار فيروس الكورونا. «جوك أجول» عشرينية من جنوب السودان، وطالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، تعيش فى مصر منذ 20 عاما، ولديها بطاقة لجوء تابعة لمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تعمل فى أعمال الخدمة المنزلية لإعالة نفسها وأسرتها لدى بعض الأسر المصرية حتى تتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية ومصاريف الجامعة، إلا أنها خلال شهر مارس فقدت عملها بسبب انتشار فيروس الكورونا، عندما طلبت منها صاحبة المنزل عدم المجىء، خوفا من انتشار الفيروس، كما امتنعت هى وأسرتها عن الخروج من المنزل. «صاحبه الشغل قالت خليكى فى البيت عشان المرض بدأ ينتشر بسرعة كبيرة، هى معها حق طبعا وأصبح مفيش مصدر دخل تانى» ما حدث أثر على جوك، حيث تعثرت فى دفع الإيجار الشهرى، وعجزت عن شراء أدوات الحماية والوقاية، وبالتالى هى تخشى العدوى فقررت البقاء بالمنزل خوفا من الإصابة، مع عدم قدرتها على سداد مصاريف الجامعة، ما قد يحرمها من أداء امتحانات آخر العام. «ريال جوزيف» من جنوب السودان، مدير فيوتشر أكاديمى الرياضية، الخاصة باللاجئين السودانين، قال إن النشاط الرياضى توقف تماما للأطفال مع توقف المدارس المجتمعية، ومراكز تجمع شباب اللاجئين، موضحا أن المفوضية وجميع الجمعيات والمنظمات المعنية باللاجئين تحولوا إلى العمل بالمنزل، بعدما توقفت كثير من المعونات، وكذلك تسجيل اللاجئين وطالبى اللجوء وتجديد البطاقات. وقال: «الناس خايفة وكله فى البيت والمنظمات وقفت عملها واكتفت بالتوعية بمخاطر الفيروس»، مشيرا إلى خسارة الكثير من الأسر مصدر رزقها، خاصة أن اللاجئين من العمالة غير المنظمة، يعملون فى أعمال بسيطة سواء فى المصانع أو المراكز التجارية، ما تزامن مع توقف المفوضية والمنظمات عن دفع المعونة الشهرية للكثير من أبناء جنوب السودان والسودان قبل تفشى المرض بأشهر. وأكد خالد قنديل، ناشط قضايا حقوقى سودانى مقيم بالقاهرة، أن جميع المعونات الموجهة للاجئين توقفت سواء من منظمات شؤون اللاجئين أو المفوضية، أو المساجد والكنائس، مضيفا أن المفوضية لم تقم بدورها فى مساعدة اللاجئين وتوعيتهم بمخاطر الفيروس، وأشارإلى توقف جميع الأنشطة التى كان يعمل بها اللاجئون ما أدى لعجزهم عن تسديد الإيجارات الشهرية، وبالتالى رفع عدد من النشطاء والمحامين السودانين، الأسبوع الماضى مذكرة، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، عبارة عن «نداء عاجل إلى جميع الفعاليات السودانية الاجتماعية والسياسية داخل السودان وخارجه، وإلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وكافة المنظمات العاملة فى مجال دعم اللاجئين أو فى مجال المساعدات الإنسانية فى العموم لأن يقوموا بتقديم المساعدات إلى اللاجئين والمهاجرين الأفارقة عموما والسودانيين والجنوب سودانيين بشكل خاص باعتبارهم الأكثر عددا واحتياجا بين جنسيات اللاجئين الأخرى. لم تتوقف المعاناة عند الأسر السودانية والجنوب سودانية، ولكن الكثير من أبناء الجالية السورية وطالبى اللجوء السوريين تعرضوا لخسارة أعمالهم بسبب توقف المدارس.

محمد سمير، المقيم بمدينة 6 أكتوبر، وهو طالب لجوء وأب لطفلين، كانت دورات توصيل الطلاب للمدارس هى مصدر رزقه، والآن هو مطالب بإعادة المصاريف لأولياء الأمور بعد توقف الدراسة، ما عرضه للكثير من الخسائر. «بشتغل سواق على باص صغير وحاليا توقفت، ومضطر ارجع للأهالى مصاريف الباص بعد توقف المدارس، كما توقفت المعونة الشهرية من المفوضية وتراكم على الإيجار الشهرى واتصلت بالمفوضية أكثر من مرة ولكن دون رد». «عمر»، من طالبى اللجوء السوريين المقيمين بمدينة العبور، قليوبية، وهو بائع ملابس بأحد المراكز التجارية، من ذوى الإعاقة الحركية ولديه مرض مناعى، فور بدء انتشار كورونا اضطر للمكوث بالمنزل منذ شهر، وهو يعيل نفسه ووالدته، وأصبح حاليا لا يستطيع شراء المستلزمات الأساسية بعد توقف الإعانة الشهرية من منظمة كاريتاس».

ووفق إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشهر فبراير 2020، يقيم فى مصر لاجئون من أكثر من 50 دولة، مسجل منهم 258 ألفا و433 لاجئا وطالب لجوء، منهم ما يقرب من 130 ألف سورى بمكتب القاهرة. وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فى بيان لها، مد فترة تقليص أنشطتها وتأجيل المقابلات حتى 11 أبريل 2020، على أن تستمر المساعدات المالية خلال مدة تقليص الأنشطة، وكذلك توفير الخدمات الأساسية المتعلقة بالعنف القائم على النوع وحماية الطفل ولكن بسعة محدودة، والأولوية للحالات الطارئة، على أن تكون الاستشارة تليفونيا أو بالبريد الإلكترونى.

ونصحت المفوضية، اللاجئين وملتمسى اللجوء باتباع التوصيات المقدمة من السلطات المصرية، خاصة وزارتى الصحة والداخلية للتعامل مع فيروس الكورونا. وأوضحت منظمة الصحة العالمية فى مؤتمر لها، الأثنين، أنه سيتم توفير الخدمة الصحية للاجئين وطالبى اللجوء من قبل وزارة الصحة المصرية مثل المصريين حيث توفر لهم الدعم الصحى فى فترة جائحة كورونا بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة، سواء فى حالات الاشتباه فى مستشفيات الحميات، أو تحويلها لمستشفيات للعلاج والعزل.