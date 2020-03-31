شكرا لقرائتكم خبر عن 340 ألف جنيه لـ680 شخصًا.. بدء صرف منحة عمال اليومية في البحر الأحمر الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مديرية القوى العاملة في البحر الأحمر، الأربعاء، صرف مبلغ 340 ألف جنيه لـ680 فرد من العمالة غير المنتظمة، وهم إجمالي العدد المسجل بالمديرية، حيث سيتم صرف 500 جنيه لكل فرد، من خلال مكاتب البريد.

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه يتابع بنفسه تقديم كل التيسيرات لمساعدة عمال اليومية من أبناء المحافظة، مناشدا العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة سرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظا على مصلحتهم.

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وأوضح أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والتى ممكن أن تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى تخصيص هذه المبالغ للعمالة غير المنتظمة حفاظاً على استقرارهم الأسرى والمجتمعي.

وأشار المحافظ إلى أن كافة أجهزة الدولة تسعى للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة على موقع وزارة القوى العاملة من خلال جهاز الحاسب الآلي، تتم وفقاً للخطوات التالية، الدخول على الموقع www.manpower.gov.eg، وبعدها الضغط على أيقونة عمالة غير منتظمة، ثم ملئ النموذج الخاص بالعمالة الذي يتم التحويل إليه، مع التأكد من ملئ جميع الخانات بشكل صحيح، والضغط على أيقونة (إرسال) والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح.

ويمكن التسجيل من خلال الهاتف المحمول، بالدخول على موقع www.manpower.gov.eg/emp-work.html، وبعدها ملئ النموذج الخاص بالعمالة الذي يتم التحويل إليه، والتأكد من ملئ جميع الخانات كاملة بشكل صحيح، والضغط على أيقونة (إرسال) والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح، ويمكن طباعة النموذج الخاص برد وزارة القوى العاملة.