فروع خريجي الأزهر تثمن جهود الدولة في مواجهة "كورونا" وتشيد برسالة الإمام الأكبر للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ، وفروعها بالمحافظات بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على مصلحة المواطن، ويضعها فوق كل اعتبار، مثمنين الجهود الكبيرة للأجهزة التنفيذية والصحية في الدولة، التي تبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المواطن تجاه الخطر الذي يحدق به ولمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشادت الفروع - في بيان للمنظمة اليوم الثلاثاء - بكلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في رسالته للعالم، والتي تواكبت مع الأحداث التي يشهدها العالم بأسره في مواجهة أخطر الفيروسات التي تصيب بلدان العالم، وتهدد أمن وسلامة الإنسانية، مؤكدة أن الكلمة تمثل مدى حرص الأزهر الشريف وإمامه الأكبر على التضامن مع الشعوب الإنسانية، وتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين في شتى بقاع العالم.