شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة المنشآت السياحية»: إصدار صندوق طوارئ لصرف إعانات للعاملين المؤمن عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الجهود التي بذلها الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية، في الحصول على موافقة صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة في تقديم إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المضارين من وباء فيروس كورونا المستجد، والتي تم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.

وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن موافقة الصندوق تأتي وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بالسياحة، وتتويجًا للمفاوضات والمباحثات والاجتماعات التي تم عقدها خلال الأيام الماضية بين القطاع السياحي بقيادة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

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وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى أن هذه الاجتماعات قد أسفرت عن إصدار صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لخطاب موجه إلى رئيس اتحاد الغرف السياحية، يؤكد فيه أمينه العام الأستاذ محمد إبراهيم البدوي، صرف إعانات مالية من الصندوق للعاملين المضارين «المؤمن عليهم»، في محاولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية في سداد قيمة رواتب العاملين بمنشآتهم.

وأضاف المصري، أن الصندوق في كتابه للغرفة قد دعا المنشآت المتضررة من فيروس كورونا، التقدم ببيانات عمالها وفقاً لإستمارة التأمينات الإجتماعية، وإدراجها في نموذج خاص قد تم إعداده من قبل الصندوق بنظام أكسيل شيت EXCEL SHEET MODELS، وكذلك نسخه منه على اسطوانة مدمجة CD، وعدم الإعتداد بغير هذا النموذج.

وأوضح رئيس غرفة المنشـآت السياحية، أن إدارة صندوق الطوارئ قررت التعامل مع المنشآت السياحية بنفس الطرق والآليات التي تم التعامل بها عقب أحداث 2011 وما تلاها من أزمات، مؤكداُ على أن الصندوق قرر أخر موعد لتلقيه هذه البيانات بعد مراجعتها من الغرف السياحية المعنية والإتحاد المصرى للغرف السياحية يوم الخميس 16 إبريل المقبل .