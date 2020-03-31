شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، عددًا من الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب في الداخل والخارج بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات، آليات تقييم الطلاب المصريين في الخارج، وجاءت كالتالي:

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الطلاب المصريين في الخارج: بالنسبة لصفوف النقل (مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) الاكتفاء بما درسه الطالب حتى 15 مارس 2020، وبالنسبة للصفوف من (الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي) سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020 وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي، الذي سيتم نشره على المنصة الإلكترونية بالدول المسموح بها، أو الموقع الإلكتروني الخاص بأبناؤنا في الخارج http://sabroad.emis.gov.eg، بحيث يدخل الطالب أو ولي أمره على الموقع لمعرفة البحث المطلوب وطباعته، وأدائه ورقيًا، وتقديمه للسفارة، بحيث ستقوم السفارة أو المكتب الثقافي بتجميع المشروعات البحثية وإرسالها إلى الإدارة العامة للامتحانات بعد تحسن الأوضاع واستقرارها، وذلك للتقييم واستخراج النتيجة النهائية.

أما بالنسبة لمدارس المسار المصري: الصفوف (من الثالث الابتدائي إلى الثاني الإعدادي) و(الأول والثاني الثانوي) سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي، الذي سيتم نشر آليات تنفيذه على الموقع الإلكتروني الخاص بأبناؤنا في الخارج http://sabroad.emis.gov.eg، حيث يدخل الطالب أو ولي أمره على الموقع لمعرفة البحث المطلوب وطباعته، وأدائه ورقيًا، وتقديمه للمدرسة بالدولة المقيم فيها.

ومدارس المسار المصري: الصف الثالث الإعدادي فيتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني فيما درسه الطالب حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) ويعد شرطًا للنجاح وحصول الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وتقديمه للسفارة، بحيث ستقوم السفارة أو المكتب الثقافي بتجميع المشروعات البحثية وإرسالها إلى الإدارة العامة للامتحانات بعد تحسن الأوضاع واستقرارها، وذلك لتقييم واستخراج النتيجة النهائية، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/ فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا، ويسلم المشروع البحثي للسفارة في مظروف مغلق مدون عليه (اسم السفارة، الفصل الدراسي، المادة الدراسية، اسم الطالب، رقم الجلوس) والتوقيع في الكشوف المعدة لذلك.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم تقديم الطالب المشروع البحثي في المواد التي تضاف للمجموع لا تحتسب له درجات الفصل الدراسي الثاني وتحتسب درجة الطالب في هذه الحالة في ضوء امتحان الفصل الدراسي الأول فقط.