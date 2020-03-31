شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يبحث شكوى من وزيرة الصحة ضد موقع إخباري (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة التغطية الإعلامية لفيروس كورونا، وناقشت اللجنة شكوى مقدمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ضد موقع إخباري نسب إليها تصريحات لم تصدر عنها، كما شكك في أداء المستشفيات الحكومية.

وقررت لجنة الشكاوى خلال اجتماعها حجب 4 صفحات شخصية على «فيس بوك» و«انستجرام» روجت لأخبار كاذبة حول فيروس كورونا ونشر فيديوهات تحرض على مخالفة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة، كما أوصت اللجنة بتوجيه إنذار إلى إحدى القنوات الخاصة لنشرها خبر كاذب في شريط الأخبار حول نقص الأدوية.