شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة جمع «مبادرة شباب مصر» تبرعات تحت اسم مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الثلاثاء، المنشور الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تولي أحد الأشخاص منصب مسؤول مؤتمرات «مبادرة شباب مصر» بمجلس الوزراء المصري، وجمع تبرعات تحت اسم مجلس الوزراء.

وقد نفى مجلس الوزراء ذلك المنشور، مؤكدًا أن مروج ذلك المنشور غير تابع لمجلس الوزراء المصري، وأنه لا يوجد أي منصب تابع لمجلس الوزراء تحت هذا المسمى الوظيفي، مُشددًا على أن مجلس الوزراء المصري غير مسؤول عما ينشر بهذا الحساب من أخبار أو قرارات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب ذلك الحساب.