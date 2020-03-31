إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الحكومة إجراءاتها العاجلة لضبط الأوضاع الاقتصادية على المواطن المصري، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن زيادة الدعم لأصحاب المعاشات بداية من العام المالي المقبل 2020-2021 أحد أهم تلك الإجراءات والتي تضمنت الاتي :- 1- صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات 14٪ لتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية 2- تقدر إجمالى تلك النسبة بنحو 31 مليار جنيها 3- الموافقة على ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي Advertisements 4- تصل تكلفة صرف تلك العلاوات هذا العام 35 مليار جنيه 5- تصل العلاوات غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات أكثر من 7 مليار جنيه 6- وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين لحماية الفئات الأكثر تضرراً.



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