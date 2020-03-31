شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين» تعلن أسعار تقاوي الحبوب والمحاصيل الزيتية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أزمة كورونا قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار تقاوي الخضروات في الموسم الصيفي نتيجة الإجراءات والتدابير المشدده التي تتخذها الحكومات في التصدير والاستيراد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن مصر تستورد 98% تقريبا من تقاوي الخضروات بتكلفة تصل إلى مليار دولار بما يوازي 16 مليار جنيه مصري تقريبا.

وأضاف أبوصدام أنه «لا يوجد مشكله في تقاوي الحبوب والمحاصيل الزيتيه حيث نكتفي ذاتيا من هذه التقاوي»، موضحا أن «أسعار تقاوي هذه المحاصيل متوفره بنفس أسعار العام الماضي».

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وأعلنت وزارة الزراعه عن أسعارها وحددت أسعار تقاوي أرز عريض الحبه زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنيه، وأرز رفيع الحبه زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيه، وتقاوي الذرة الشامية هجين فردي 10 ابيض، هـجين فردي 168 أصفر، هـجين فردي 176 اصفر، زنة الشيكارة 5كجم، بمبلغ 215 جنية.

وتابع: «سعر الذرة الشامية هـجين ثلاثي321 أبيض، هـجين ثلاثي 368 أصفر، زنة الشيكارة 7 كجم، بمبلغ 175 جنية. وأسعارفول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنية، والسمسم زنة الشيكارة 1كجم بمبلغ 36 جنية، وبالنسبة لتقاوي القطن، سعر الشيكارة لجميع الأصناف 260 جنية زنة 24 كجم،والعبوة ال 12كجم بسعر 130جنيها».

وأوضح أن أسعار العام الماضي موسم 2019 لعبوة فول صويا بلغت 30 كيلو 360 جنيه صنف جيزه 111 ولعبوة ذره رفيعه 5 كيلو ب50جنيه جيزه 15 ذره رفيعه دورا 5كيلو ب45جنيه سمسم الكيلو ل 36 جنيه ذره شامي هجين فردي بيضاء العبوه 5كيلو 215جنيه وتشمل اصناف 176 و168 الأصفر وصنف 10 الأبيض بـ161 جنيه العبوه ال7 كيلو حجم ثلاثي 368 أصفر و321 و324 أبيض الارز الحبه العريضه 235 للعبوه 25كيلو و225 لرفيع الحبه والقطن 260ج للعبوه 24كيلو و130 جنيه للعبوة 12 كيلو وعباد الشمس 50 جنيه للعبوة 5 كيلو صنف سخا 53.

وأكد أبوصدام أن أزمة كورونا تؤكد ضرورة الحاجه إلى تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر محليا حيث أن تقاوي اليوم هي ثمار الغد ومع تنوع الأزمات الطبيعية بين التغيرات المناخية وتداعياتها والتقلبات السياسية وانتشار الأمراض والآفات العابره للقارات فإنه أصبح من الضروري الاتجاه إلى الاكتفاء الذاتي من جميع أنواع التقاوي

وأوضح أن إنتاج التقاوي محليا سيوفر العملة الصعبة من ملايين الدولارات التي تنفق لاستيراد هذه التقاوي يمنع الاستغلال والاحتكار الذي يمارسه تجار هذه التقاوي على المزارعين يقلل تكلفة الزراعه على المزارعين ويحد من ارتفاع الأسعار بما يؤدي إلى الأمن الغذائي.