شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر كورونا على سوق العقارات؟ خبراء يجيبون (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«رؤية ايجابية» تلك هى الصورة التى تحكم آراء المطورين العقاريين، حول السوق العقارية، فبالرغم من اتفاقهم على أن انتشار الفيروس أدى إلى حالة من الهدوء بالسوق بسبب حالة الترقب لما سيحدث على المستوى المحلى والعالمى، لكنهم اعتبروا أن ما يمر فى السوق يعد فترة مؤقتة سيعقبه ازدهار، ووضعوا آمالاً كبيرة على تصدير العقار المصرى إلى الخارج بعد تجاوز أزمة كورونا فى عودة الرواج العقارى.

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وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، لـ«عقارات المصرى اليوم» إن هذه الأزمة ستستمر لفترة مؤقتة يعقبها ازدهار، فكل الأزمات التى حدثت عالميا، أعقبها اتجاه عالمى نحو الملاجئ الآمنة للاستثمار، وهى العقار والذهب، لأن نسب المخاطرة فيها قليلة، وسيظل العقار هو المخزن الآمن للقيمة، وهذا ما سيحدث بعد انتهاء كابوس كورونا. وأشار شكرى إلى أن مصر بها احتياج فعلى وليس ترفيهيًا بالنسبة للعقارات، متوقعا حدوث حالة من الرواج فى الشراء على أثر حدوث تراكم فى الطلب بعد انتهاء أزمة كورونا، وقال: «من كان يخطط للشراء فى مارس، سيؤجل خططه حتى مايو أو يونيو مثلا، وبالتالى إذا افترضنا حدوث انفراجة فى أزمة كورونا خلال 3 شهور مثلا، فإن حالة من الطلب التراكمى ستحدث فى هذا التوقيت سينتج عنها حالة جيدة من البيع».

وقال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك، إن تصدير العقار المصرى تأثر بشكل كبير على وقع أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث أصبح من غير المعروف موقف المعارض الدولية المنتظر أن يشارك فيها الشركات المصرية خارجيا، مستدركا أنه فى حالة تجاوز أزمة كورونا، ستصبح المعارض العقارية هى «الحصان الرابح» فى مجال تنشيط السوق العقارية، لافتا إلى أن آخر معرضين شاركت فيهما الشركات المصرية، حققا مبيعات جيدة بمشاركة 20 شركة مصرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتحديدا فى العاصمة الادارية، وشهدا تجربة لأول مشاركة للشركات المصرية فى السوق السعودية منذ 2012.

وأضاف كليلة أن آخر معرض عقارى شاركت فيه الشركات المصرية كان فى العاصمة السعودية الرياض فى 9 فبراير الماضى، سبقه معرض آخر بدبى فى 23 يناير الماضى، مضيفا أنه كان من المنتظر مشاركة الشركات المصرية فى مؤتمر بمدينة جدة بالسعودية فى شهر أكتوبر المقبل، لكن حتى الآن لا توجد معلومات حول ما إذا كان هذا المعرض مازال قائما أم لا فى ظل الظروف الحالية.