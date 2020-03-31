في يوم واحد.. الداخلية تُنفذ 66 ألف حكم قضائي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في شن حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بكافة المحافظات.

وأسفرت جهود حملات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 170 قطعة سلاح ناري، 149قضية مخدرات، وتنفيذ 66870حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.