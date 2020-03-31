شكرا لقرائتكم خبر عن مصارع مصري يعلن شفائه من كورونا (تفاصيل كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمود السباعي المصارع المصري والذي يلعب لمنتخب أمريكا شفائه من إصابته بفيروس كورونا.

وكتب محمود السباعي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موضحا أنه عانى من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وذهب إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم قبل أن يعود لمنزله ليعزل نفسه ذاتيا.

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وأشار السباعي إلى أنه الآن سيبدأ العلاج من اكتئاب حاد على حد قوله.

ووجه محمود السباعي رسالة إلى الجمهور المصري مطلبا إياهم بالمكوث في المنزل واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس.