شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من وزيرة الهجرة إلى الطلاب المصريين في أوكرانيا: احذروا المضللين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استفسارات متكررة من الطلبة المصريين الدارسين بأوكرانيا وأسرهم، والتى تطلب توفير طائرات إجلاء إستثنائية لإعادتهم إلى أرض الوطن، كما نمى إلى علم وزارة الهجرة ترويج بعض المنتفعين الساعين لاستغلال الطلبة وأهاليهم ويقومون بالترويج لشائعات مغرضة بهذا الشأن.

هذا وقد أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن ما تردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشيرة فى هذا الصدد، إلى أن الجهة المسئولة عن تلقى اى طلبات واتخاذ القرارات بشأن إجلاء المواطنين المصريين من أوكرانيا هى سفارة جمهورية مصر العربية فى كييف، وهى الجهة الوحيدة التى سيتم تكليفها بإفادة المواطنين المصريين العالقين بأى ترتيب وطنى يتم إعتماده لإرسال طائرة للإجلاء، لتقوم السفارة ايضاً بإستصدار الموافقات اللازمة من السلطات الأوكرانية وفق الحاجة.

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وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن السفارات المصرية بكافة الدول تعمل بالتعاون أيضا مع وزارة الطيران المدني على التنسيق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بخصوص إجلاء المصريين العالقين، موضحة أن الدولة المصرية بكل أجهزتها تبذل أقصى جهد حتى نتخطى هذه الأزمة بسلام.

وتهيب وزيرة الهجرة بالمواطنين العالقين فى اوكرانيا بإتخاذ اقصى درجات الحذر وتجنب الوقوع فى براثن المضللين واى شائعات يرددونها بشأن طائرات إجلاء لا أساس لها بدافع التضليل والإستغلال فى هذه الظروف الحرجة.

وفي السياق ذاته، تؤكد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، على متابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وأن الوزارة تبذل كافة الجهود للتنسيق مع الدول المختلفة بما يسمح بإعادة المواطنين العالقين والحالات الاستثنائية، مشددة على قيام العالقين الذين لم يستكملوا بياناتهم بالتواصل مع السفارات والقنصليات في الدول المختلفة، وملء النماذج الإليكترونية الخاصة بذلك:

‏https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7x…/viewform

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