شكرا لقرائتكم خبر عن «حالنا أصعب من عمال اليومية».. هكذا تحولت صالونات تجميل القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنا منطقة أرض الجولف، شرق القاهرة، حيث عدد كبير من صالونات التجميل، بمرورك داخل هذه المنطقة قبل أيام قليلة كنت تستطيع سماع ضجيج «الاستشوار» وتنظر إلى الواجهات الزجاجية لترى عددًا كبيرًا من السيدات من مختلف الطبقات الاجتماعية جالسات أسفل أجهزة البخار يتصفحن المجلات، وفي يوم الجمعة لا تخلو المنطقة من أصوات الزغاريد فرحا بخروج الأزواج من صالونات التجميل، فيخرج العريس من قسم الرجال ليصطحب عروسه من قسم السيدات، وتشاهد سيارات شركات التجميل متراصة صباحًا على جانبي الطريق لتوزيع منتجاتها على الصالونات الشهيرة.

بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مختلف أنحاء العالم ومنها مصر، واتخاذ الحكومة عدة إجراءات احترازية في مواجهة انتشار الوباء، لم تعد المنطقة كما كانت، وأصبحت الصالونات مغلقة، واكتفي عدد قليل من أصحابها بالتواجد فيها أملا في تحسن الظروف بعد استغنائه عن العمالة، وفي إحدى الصالونات اجتمع الملّاك ليفكروا في طريقة دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز والإيجار والضرائب.

ورصدت «المصري اليوم» آراء أصحاب الصالونات الخاصة بالسيدات والرجال للتعرف على معاناتهم، ويقول سعد البدري، مصفف شعر وصاحب كوافير بأرض الجولف، إن العمل توقف مع ظهور إصابات كورونا في مصر، ومع تطبيق الحكومة قرار حظر التجول توقف العمل تماما، مضيفًا: «التعامل المباشر مع الزبائن وملامسة الوجه قد يسهم في انتقال العدوي، لذا اضطررت إلى الاستغناء عن المساعدين والعمال».

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"المصري اليوم" ترصد معاناة أصحاب صالونات التجميل

ويقول حسين حماد، صاحب كوافير، إن الركود الذي يشهده سوق التجميل لم يحدث من قبل بسبب الخوف من الفيروس، ورغم التعقيم الجيد للمعدات والأدوات والسماح بالعمل في أوقات قبل ساعات الحظر إلا أن الخوف من الإصابة بالعدوى جعل الزبائن تخشي دخول الصالونات، مشيرًا إلى أنهم مثقلون بالديون لصالح الشركات التي تزودهم بمواد التجميل، لكنه رغم المعاناة المادية لا يزال ملتزما بدفع رواتب العاملين لديه.

وفي كوافير آخر، تقول دعاء إبراهيم إنها اضطرت للاستغناء عن العاملات وإغلاق محلها بسبب عدم وجود زبائن، فضلًا عن إلغاء الأفراح والحفلات، وقرار إغلاق المحلات يومي الجمعة والسبت وهما ذروة أيام العمل، مطالبة الحكومة بالتدخل لتأجيل دفع الإيجار لحين تحسن الظروف.

"المصري اليوم" ترصد معاناة أصحاب صالونات التجميل

وفي مركز تجميل في منطقة مصر الجديدة لا يختلف الوضع كثيرا عن مراكز تجميل السيدات، ويقول مكي، صاحب صالون حلاقة، إن غياب الزبائن اضطره لعدم دفع فاتورة الكهرباء، بالإضافة لعدم قدرته على دفع فواتير المياه والغاز وقيمة الإيجار، مطالبا الدولة بالتدخل لتأجيل دفع الالتزامات لحين عودة الحياة إلى طبيعتها.

ويرى أصحاب الصالونات ومساعديهم أن حالهم أصبح أسوأ من عمال اليومية، خاصة أن عامل اليومية من الممكن أن يجلس في المنزل، على حد قولهم، لكن بالنسبة لهم فالخسارة في الرزق وتراكم الديون، مناشدين الحكومة ومجلس النواب التدخل لدعمهم في الأزمة، وتأجيل دفع قيمة الإيجار التي تعد من أكبر الأزمات التي تواجههم لارتفاع قيمتها.

"المصري اليوم" ترصد معاناة أصحاب صالونات التجميل

"المصري اليوم" ترصد معاناة أصحاب صالونات التجميل

"المصري اليوم" ترصد معاناة أصحاب صالونات التجميل

"المصري اليوم" ترصد معاناة أصحاب صالونات التجميل

"المصري اليوم" ترصد معاناة أصحاب صالونات التجميل

"المصري اليوم" ترصد معاناة أصحاب صالونات التجميل

"المصري اليوم" ترصد معاناة أصحاب صالونات التجميل