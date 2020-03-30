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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تشغيل 28 قطارًا إضافيًا لمواجهة الإزدحام (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، تعليماته لهيئة السكة الحديد بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، وذلك في إطار المسؤولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.
وقامت الهيئة بتشغيل ٢٨ قطارا إضافيا درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة على التشغيل المؤقت للقطارات لراحة وسلامة جمهور الركاب، حيث تم تشغيل ٥ قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي و٢٣ قطار على الوجه البحري.
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