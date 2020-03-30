شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول الصحة العالمية بالقاهرة للمصريين: «الزموا منازلكم.. واتبعوا أساليب الوقاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور جون جبور، مسؤول منظمة الصحة العالمية في مصر، الشكر للصحفيين المصريين على تغطيتهم لفيروس «كورونا» المتسجد، قائلًا: «نشكركم جميعاً على الجهود المبذولة للتغطية الدائمة لمجريات جائحة كوفيد-19 في مصر العربية، ونحن نعقد هذا المؤتمر اليوم لإفادتكم بآخر المستجدات بشأن نتائج زيارة وفد منظمة الصحة العالمية للبعثة التقنية المعنية بمرض كوفيد-19 في مصر والذي اخْتَتَمَ عملَهُ الأسبوعَ الماضي».

وقال «جبور» في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن «هذه البعثة كانت لفريق من الخبراء قاموا بزيارة أماكن مختلفة بمصر بهدف فهم الوضع الراهن، واستعراض أنشطة الاستجابة الحالية، وتوفير الدعم التقني الميداني حسب الاقتضاء، وتحديد مواطن القوة والفجوات لتوجيه أولويات الاستجابة»، مشيرًا إلى أنه «حتى الأمس 29 مارس 2020 فلقد وصلت الأرقام بمصر لـ609 حالة إصابة، و40 حالة وفاة، و182 تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية من بينهم 132 تماثلوا للشفاء، وخرجوا من المستشفى».

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وأضاف: «أود أن أوجِّهَ خالصَ شكري للأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملينَ في المجال الصحي في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة، إذ يبذلونَ قُصارى جهدِهِم لإنقاذِ الأرواحِ رغمَ التحدياتِ تحت قيادة حكيمة من قبل وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد»، مؤكدًا «إننا نحتاجُ إلى التزام من الحكومة والقطاع الصحي والمجتمعات على حدٍّ سَواء لمكافحة هذه الجائحة، وهذا يتطلبُ أعلى قدرٍ من التنسيق والتعاون، إن كان على مستوى الحكومة أو ما بين الشعبِ والدولة».

وأضاف مسؤول منظمة الصحة العالمية في مصر أن «جميعُنا معنيونَ بالأمر، ولكلٍّ منا دورٌ يقومُ به، فيجب أن نتضامنَ جميعاً، وينبغي ألاَّ ندعَ الخوفَ يتغلبُ علينا في معركتنا مع هذا الفيروس، وأيضا يجب أن نتعلمَ من تجارب الدول التي انتشر بها المرض ونساعدُ في تقليلِ الانتشارِ المجتمعي».

واختتم «جبور» حديثه موجهًا نصيحة للمصريين قائلًا: «رسالتي هنا إلى المجتمعِ المصري أن يلزم كلُّ شخصٍ منزله، لكي لا نضغط على النظام الصحي وأن يتبعوا جميعَ أساليبِ الوقاية، وأن يهتموا بصحتهم الجسدية والنفسية.. ودمتم جميعاً سالمين مُعافين».