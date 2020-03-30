شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تنفي توفير طائرات إجلاء استثنائية لإعادة الطلبة من أوكرانيا إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استفسارات متكررة من الطلبة المصريين الدارسين بأوكرانيا وأسرهم، والتى تطلب توفير طائرات إجلاء استثنائية لإعادتهم إلى أرض الوطن، كما نمى إلى علم الوزارة ترويج بعض المنتفعين الساعين لاستغلال الطلبة وأهاليهم ويقومون بالترويج لشائعات مغرضة بهذا الشأن.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن ما تردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن الجهة المسؤولة عن تلقى أي طلبات واتخاذ القرارات بشأن إجلاء المواطنين المصريين من أوكرانيا هي سفارة جمهورية مصر العربية في كييف، وهى الجهة الوحيدة التي سيتم تكليفها بإفادة المواطنين المصريين العالقين بأى ترتيب وطنى يتم إعتماده لإرسال طائرة للإجلاء، لتقوم السفارة أيضاً باستصدار الموافقات اللازمة من السلطات الأوكرانية وفق الحاجة.

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وأضافت «مكرم» أن السفارات المصرية بكافة الدول تعمل بالتعاون أيضا مع وزارة الطيران المدني على التنسيق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بخصوص إجلاء المصريين العالقين، موضحة أن «الدولة المصرية بكل أجهزتها تبذل أقصى جهد حتى نتخطى هذه الأزمة بسلام».

وتهيب وزيرة الهجرة بالمواطنين العالقين في أوكرانيا باتخاذ أقصى درجات الحذر وتجنب الوقوع في براثن المضللين وأى شائعات يرددونها بشأن طائرات إجلاء لا أساس لها بدافع التضليل والاستغلال في هذه الظروف الحرجة.

وتؤكد الوزيرة على متابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وأن الوزارة تبذل كافة الجهود للتنسيق مع الدول المختلفة بما يسمح بإعادة المواطنين العالقين والحالات الاستثنائية، مشددة على قيام العالقين الذين لم يستكملوا بياناتهم بالتواصل مع السفارات والقنصليات في الدول المختلفة، وملء النماذج الإليكترونية الخاصة بذلك:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7xbYX-I2fxFalP4HSgQULhjBtAOiBH-w8Q/viewform

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