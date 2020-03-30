شكرا لقرائتكم خبر عن ١٠ أجهزة تنفس صناعي و٣٠٠ ألف جنيه مستلزمات تعقيم وتطهير لـ«حميات الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مروان السماك، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية التابعة لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، دعم المحافظة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، في ظل ما يشهده العالم خلال الفتره الحاليه، من خلال توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لمستشفي الحميات التابعة للمحافظة بعد الاتفاق مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وقال «السماك» في تصريحات الاثنين، إن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب التكاتف من جميع الأطياف للمرور بتلك الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل، متابعا: مستمرون في دعم الدولة كل في مكان بهدف القدرة على مكافحة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه للخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية.

وأضاف «السماك» أنه تم رصد مبلغ 300 ألف جنيه لشراء مستلزمات الحماية للأفراد القائمين بالتعقيم والتطهير بعد الإتفاق مع محافظ الإسكندرية، للقيام بتطهير وتعقيم الميادين والشوارع بالاسكندرية خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن تحرك مؤسسات الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا يؤكد وعي الإدارة السياسية وخوفها على الموارد البشرية والمواطنين.