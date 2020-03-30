شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ فى أحد الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "العزب بمسطرد – أرض الجولف – تريومف – شارع عثمان بن عفان – شارع نخلة المطيعى – منطقة ألماظة"، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجىء بخط المياه قطر 900 مم بشارع بن الحكم بمنطقة المطرية بسبب أعمال الحفر للكبارى بالمنطقة.

وأضافت الشركة أنها تعتذر عن هذا الكسر المفاجىء والخارج عن ارادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإعادة الخدمة فى اسرع وقت ممكن، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.