شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يتوقع إنتاج أكثر من 9 ملايين طن قمح الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أنه يتوقع إنتاجية عالية من القمح هذا الموسم تزيد عن 9 مليون طن قمح بمتوسط إنتاجية 18 أردب للفدان.

وأوضح أن موسم الحصاد يبدأ عادةً بشكل مُبكر في الوجه القبلي لطبيعة المناخ الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة عن الوجه البحري، والذي يتوقع أن تبدأ فيه أولى عمليات الحصاد في أول شهر أبريل في الزراعات المبكرة.

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وأضاف «أبوصدام»، أنه من المتوقع أن تتأخر عمليات الحصاد في الوجه البحري إلى أوائل شهر مايو حسب نضوج المحصول بعد أن تتصلب الحبوب، وتتحول المزروعات إلى اللون الأصفر الذهبي، موضحًا أن المساحات المزروعة من القمح هذا الموسم وصلت إلى 3 ملايين و402 ألف و648 فدانًا، بزيادة 150 ألف فدان عن الموسم الماضي تقريبًا ومع الزيادة المتوقعة في وحده الإنتاجية المنزرعة من القمح هذا الموسم لاعتدال المناخ بما يناسب نمو وامتلاء الحبوب، فإن هذا الموسم يبشر بالخير للمزارعين.

وأوضح نقيب الفلاحين أن هذا الموسم تميز بزراعة أصناف قمح عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض وتنوعها مثل «جيزة 168، جيزة 171، مصر1، مصر2، جميزة 9، جميزة 12، سخا 94، سدس 14، سخا 94، شندويل 1، جميزة 12، سدس 14، جميزة 11، وخلت المزروعات من أمراض الصدأ والأمراض الأخرى، وقد ساهم في ذلك سقوط الأمطار بغزارة في فترة طرد السنابل لمعظم الزراعات، ورغم تضرر بعض المحاصيل من جراء الرقاد الذي نتج عن هبوب الرياح والأمطار في وقت واحد إلا أن الأضرار لا تتعدى 2% في إنتاجية المساحات التي تضررت من التغيرات المناخية الأخيرة.

وأوضح «أبوصدام» أن انتشار طرق الزراعة الحديثة، والتي تزيد الإنتاجية، كالزراعة على مصاطب، والزراعة المزدوجة بتحميل القمح على بعض الخضروات كالطماطم، واستخدام الآلات الحديثة في الزراعة والحصاد والدريس، والتي تقلل نسبة الفاقد، بالإضافة إلى التخزين الجيد باستخدام الصوامع الحديثة، والشون المتطورة والتي تقلل نسبة الهدر سوف تساهم كل هذه العوامل والجهود المبذولة إلى تضييق الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك الذي يصل إلى 16 مليون طن سنويًا.