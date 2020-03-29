شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت:جامعة القاهرة تنتج 5 طن مطهرات يوميًا بأسعار اقتصادية ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن وحدة المنظفات والمطهرات، تنتج مايقرب من 5 طن مطهرات يوميًا لتوافر خط إنتاج بعدد 5 تنكات استانلس، مزودة بمُقلب أوتوماتيك مما يسهل من عمليات الخلط والتجانس أثناء التحضير، وذلك فى كلية الزراعة، مؤكدا أن مصنع كلية الصيدلة يقوم بتحضير 70 لتر يوميًا من الچل المطهر.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة،فى بيان للجامعة منذ قليل أن أهم المطهرات التي يتم إنتاجها هي: كحول جيل - صابون للأيدي بمطهر - منظف سائل للأرضيات والأسطح بمطهر، طبقًا للمعايير المصرية القياسية والتي تستخدم للحد والوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يتم اختبار جودة وكفاءة المطهرات بعد الانتاج بمعامل الميكروبيولوجي التابع لمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة، عن طريق مراقبة جودة مختلف المنتجات باستخدام مختلف التركيزات على العديد من المسببات المرضية وذلك لضمان فاعلية المنتجات.

ووجه الدكتور الخشت، فرق التطهير الخاصة بكلية الزراعة والتابعة لمركز المبيدات بالكلية باستخدام هذه المطهرات في تطهير كليات الجامعة والمدن الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن أن فائض الإنتاج يباع للجمهور بسعر اقتصادى.

وعلى جانب آخر كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إنه اعتمد مكافآت تتراوح من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتصرف قبل شهر رمضان، نظير الجهود غير العادية للموظفين بالجامعة وكلياتها، والدور البطولي للأطقم الطبية والتمريض بمستشفى قصر العيني الفرنساوي ومستشفى الطلبة والمعهد القومي للأورام، وكل الإدارات المستثناة من قرارات الإجازة في الفترة الماضية، وذلك حسب طبيعة عمل وجهود كل منهم.

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وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه لا يزال يوجد المزيد لكل كتيبة من كتائب الجامعة والمستشفيات، موضحًا أن معدن المصريين يظهر في الأزمات.

وكان الدكتور محمد الخشت، اتخذ حزمة من القرارات التي من شأنها دعم الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والحفاظ عليهم في ظل الظروف الاستثنائية والكارثية غير المسبوقة التي يمر بها العالم أجمع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن أنه تم الانتهاء مبكرًا من إعداد مرتبات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس عن شهر أبريل، تحسبًا لأي ظروف قد تطرأ، كما أصدر قرارًا بتكرار كتابة العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات ومن لديهم أمراض مزمنة، وصرفه لمدة شهرين دفعة واحدة، اعتبارًا من أول أبريل ولمرة واحدة فقط شاملة للشهرين القادمين، للتيسير على العاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن وممن لديهم أمراض مزمنة، وتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم في ظل الخطة الاحترازية للدولة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور محمد الخشت، صدق الأسبوع الماضي على صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع الموظفين والأمن الإداري وأطقم التمريض والنواب والخدمات المعاونة بمستشفيات قصر العيني، تقديرًا لجهودهم غير العادية وتفانيهم في العمل في ظل الظروف الاستثنائية والكارثية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى صرف مكافآت للموظفين ممن احتاجت إليهم قوة العمل خلال فترة سوء الأحوال الجوية الأخيرة. ووعد رئيس الجامعة بمزيد من الامتيازات تصدر تباعًا حسب جهود كل فرد وفئة.