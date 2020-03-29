تداعيات مواجهة كورونا.. ضبط 2377 قضية تموينية في 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2377 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتصنيع المستلزمات الطبية بدون موافقة من الجهات المختصة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية لقيامه بتصنيع 35850 قطعة ظاسك طبى، كاب طبى، جوانتى طبى، معبأة داخل عبوات "منتج نهائى" غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا 2130 طن أقمشة غير منسوجة، أستك، شريط، مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

وضبط أيضا 18 ماكينة خياطة أدوات إنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وألقى قوات الأمن القبض على مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية بدون موافقة من الجهات المختصة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية لقيامه بتصنيع 2900 قطعة كمامة ، جوانتى طبى، منتج نهائى بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا 2600 قطعة كمامة تحت التجهيز والتغليف، وكدك 23 ثوب أقمشة مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر ، بالإضافة إلى 10 ماكينات مخياطة أدوات إنتاج ، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط رجال الأمن مصانع أخرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.