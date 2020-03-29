محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وسامح غيث:
استجابت مديرية أمن القاهرة لالتماس مواطن لنقل والدته "مسنة" لأحد المستشفيات؛ نظرًا لحالتها الصحية السيئة وعجزها عن الحركة.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، خلال فترة الحظر، طلب من خلاله مساعدة والدته (مسنة) لعدم قدرتها على الحركة وسقوطها أرضاً بمسكنها ومعاناتها من أمراض الشيخوخة؛ حيث إنه لا يستطيع الوصول إليها نظراً لإجراءات حظر حركة المواطنين.
على الفور انتقلت دورية أمنية لمكان المُبلغ، وتم اصطحابه لمحل إقامة والدته، واستدعاء سيارة الإسعاف وتقديم الإسعافات اللازمة لها، وقدما الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وسرعة الانتقال واتخاذ اللازم.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل، والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال فترة الحظر.. أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مسنة وينقلها للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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