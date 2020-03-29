مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

لقي شخصين مصرعهما في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الفيوم، وعُثر بجوارهما على بندقيتين آليتين.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أفادت اختباء إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة الأول (45سنة، مُقيم بدائرة مركز الفيوم، سبق اتهامه في 9 قضايا قتل، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، تبديد، ومطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام قضائية، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا مقاومة سلطات، وحيازة سلاح ناري، وإطلاق أعيرة نارية ومشاجرة)، والثاني (35 سنه، شقيق الأول، سبق اتهامه في قضيتي، سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام تبديد) بإحدى القرى بدائرة شرطة مركز شرطة الفيوم.

عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، وقوات الأمن بالفيوم مدعومين بقوات الأمن المركزي، بإعداد حملة أمنية استهدفت ضبط المذكورين، ولدى مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها، فبادلتهما القوات بالمثل مما أدى إلى مصرعهما، وبتمشيط المكان عُثر بجوارهما على (2بندقية آلية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.