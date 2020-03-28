محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة العامة توضح عقوبات نشر شائعات عن كورونا أكدت النيابة العامة أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.

مصدر أمنى ينفي وجود إضراب بالسجون نفى مصدر أمنى، صحة إدعاءات بعض الجماعات والمنظمات المشبوهة بوجود إضرابات بالسجون المصرية. اعترافات التاجر المتهم بقتل زوجته في منشأة ناصر أدلى التاجر المتهم بقتل زوجته أثناء نومها بمنشأة ناصر باعترافات تفصيلية لجريمته أما نيابة جنوب القاهرة. Advertisements

اتهام عم ومساعديه الأربعة بقتل ابن شقيقه المدمن شاب ثلاثيني أنهكه الإدمان الذي بات أسيره، فشلت مساعي أسرته لإنقاذه وإعادته شخصا صالحا ينخرط في المجتمع، حتى أن عمه قرر اصطحابه عنوة لإحدى مصحات علاج الإدمان، اتفق مع 4 أخرين على مساعدته لإتمام الأمر دون أن يدري بخلده للحظة بأن الحال قد ينتهي بـ"كلبش" الشرطة، والزج به ومساعديه خلف القضبان. خلال أسبوع.. ضبط 636 متهمًا بحوزتهم 12 طن مخدرات واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي. ضبط 266 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال أسبوع واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير مساعد الوزير لشرطة المرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

حبس تاجر 4 أيام بتهمة ذبح زوجته في منشأة ناصر أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بذبح زوجته بمنشأة ناصر.

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كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الحوادث المسائية.. النيابة تتوعد لمروجي الشائعات وتاجر يقتل زوجته بمنشأة ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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