شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإحضار لسائق «تريلا» حادث الطريق الإقليمي.. واستجواب الـ«تباع» كمجني عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر محمد صلاح الشلقامي، مدير نيابة الصف في الجيزة، السبت، بضبط وإحضار سائق السيارة التريلا، المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالكريمات، أول أيام حظر التجوال.

وأفادت النيابة بأن أعداد الضحايا ارتفعت لـ19 شخصًا، بعد وفاة شاب كان مٌصابًا ويتلقى العلاج بالمستشفى، فصرحت بدفنه، كما أن أعداد المصابين بلغوا 13 شخصًا.

وجاء قرار النيابة بإشراف المستشار يحيى الزراع، المحامى العام، بعد تحديد هوية السائق المتهم من قبل أجهزة الأمن، إذ تطارده مأموريات أمنية عدة بالأماكن التي يتردد عليها.

واستجوبت النيابة تباع سائق التريلا، كمجني عليه، إذ أنه أصيب جراء الحادث، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من جسده، وقال إن السائق كان يسير بسرعة أثناء وقت الحظر.

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وكانت التحريات الأولية اشبهت في التباع أنه وراء الحادث، وبعد التحقيق مع التباع، قال: «مليش علاقة بالسيارة التريلا.. شغلتى تباع، والسائق هو السبب كان طاير بالعربية».

ودلت التحقيقات إلى أن السائق استغل نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات، ولاذ بالفرار، وسط حالة الهرج والمرج التي تسبب بها الحادث.

وذكر شهود العيان أن سائق التريلا اقتحم كمين أمني بسيارته التي كانت محملة بمواد بناء، في أثناء توقف المجني عليهم بسيارتهم التي تنوعت ما بين «الملاكي، والنقل، والميكروباص»، ووصل عددها لـ14 سيارة.

ويفحص خبيرًا هندسيًا تابعًا للإدارة العامة لمرور الجيزة، سيارات المجني عليهم، وسيارة المتهم الهارب، لبيان ما بها من تلفيات، ووضع تصورًا لكيفية وقوع الحادث.

واستعانت فرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بمقصات حديدية وصواريخ كهربائية لاستخراج جثامين ضحايا الحادث، الذين تحولت بعضهم إلى أشلاء.

وأشارت المعاينة إلى أنه أثناء توقف سيارات المجني عليهم على جانب الطريق الإقليمي، بسبب دخول ساعات الحظر، وتحديدا الكيلو 25 بالقرب من كارتة حلوان، فوجئ قائدو ومستقلو تلك السيارات بسيارة نقل مقطورة تسير بسرعة عالية، فاصطدمت بعدد من السيارات المتوقفة تباعا.