شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بجهود «مياه الشرب» لدعمها بالمعدات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي ظهرت بشكل مشرف في دعم القائمين بعمليات التطهير والتعقيم بالقوي البشرية والمعدات والخامات التي تستخدم لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بجانب مشاركة مراكز ومدن المحافظة ومديرياتها في تنفيذ حملات موسعه لتطهير وتعقيم مواقف السيارات ومحطات السكة الحديد والوحدات السكنية والوحدات المحلية والقروية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية والمجازر ومراكز الشرطة والوحدات البيطرية والمديريات والإدارات الخدمية بالقرى والمراكز

من جانبه، أوضح المهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن إدارة الحملة الميكانيكية بالشركة قامت بتعديل سيارات المياه ميكانيكيا لتلائم عملية رش المواد المعقمة التي قدرت بـ15 طن مادة من الكلور المتفق بواسطة إدارة المعامل بالشركة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم المتاح للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، قائلا: «إن هذه أمانة تقع على عاتق كل شخص مسؤول في الدولة بالدرجة الأولى ثم المواطنين كافة».

وفي نفس الوقت تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها الموسعة بمختلف القري والمراكز والمدن والأحياء للقيام بأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والأسوار والأرصفة وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة وأماكن انتظار المواطنين وواجهات المحلات والمنازل وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلي وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة .