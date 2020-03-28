شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنتهي من إعداد تقاوي محصول القطن لطرحها بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إنه تم الانتهاء من إعداد تقاوي محصول القطن، بجميع محطات التقاوي، وتم البدء بالفعل في توزيعها على المحافظات.

وأضاف «إبراهيم»، أنه تم طرح جميع الأصناف للمزارعيين، بنفس أسعار العام الماضي، وذلك تنفيذًا لتعلميات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم مزارعي الذهب الأبيض وعدم زيادة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والوقوف بجانب المزارعين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أنه تم تطهير جميع محطات التقاوي بالمحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس كورونا والذين يواصلون العمل من أجل تجهيز تقاوي المحاصيل الصيفية حتى لا تتوقف حركة الإنتاج.