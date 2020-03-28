شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 128 محضر خرق حظر التجوال خلال يومين في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفع عدد حصيلة محاضر خرق حظر التجول بأسيوط إلى 128 محضر حتى نهاية اليوم الثاني من قرار حظر التجول بمحافظة أسيوط.
وأكد مصدر أمني بأسيوط أنه تم تحرير 40 محضر خرق حظر التجول لعدد من المواطنين خلال اليوم الثاني، بالإضافة إلى تحرير 88 محضرًا في اليوم الأول ليرتفع حصيلة المحاضر إلى 128 محضر على مدار اليومين الماضيين.
وقال المصدر الأمني إن اليوم الثاني لحظر التجول شهد إلتزامًا من المواطنين بشكل أكبر من اليوم الأول ونتج عن ذلك انخفاض عدد محاضر خرق الحظر، مؤكدًا إن المديرية تقوم بتطبيق الحظر بكل حزم بناء على توجيهات وزير الداخلية مع التعامل برأفة مع الحالات الحرجة والمرضية المنقولة إلى المستشفيات.
كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، فرضت لليوم الثالث، حظر التجول بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجول من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، بداية من مساء اليوم، للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونشرت مديرية الأمن عددا من اللافتات بالشوارع والميادين الرئيسية تحمل عبارات «مصر تستطيع.. سلامتك وأسرتك تهمنا».
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