شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مدرسة للحجر الصحي بكفر الشيخ تحسبًا لتفشي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف مصدر مسؤول بمديرية تعليم كفرالشيخ، أنه تم تخصيص 26 مدرسة بمدن المحافظة بواقع مدرستين بكل إدارة تعليمية بعدد 13 إدارة، وتم تجهيزها بالأسرة اللازمة والآثاث واستخدامها للحجر الصحي في حالة تفشي فيروس كورونا بالمحافظة.
كما تم تسليم تلك المدارس مجهزة ومعقمة ومطهرة لمديرية الصحة لاستخدامها عند اللزوم.
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