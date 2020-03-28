شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ...محلات المهندسين تلتزم بقرار الغلق الكامل اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التزمت المحلات بقرار الغلق الكامل لليوم الثانى ، حيث رصدت كاميرا الخليج 365 في جولة بشوارع المهندسين، عن غلق كافة المحلات أبوابها وعدم مخالفتهم قرار مجلس الوزراء بالغلق الكامل يومى الجمعة والسبت .

فيما واصلت محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز عملها بشكل طبيعى، كما استمرت حركة وسائل المواصلات العامة والخاصة بشكل طبيعى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن عقد اجتماع الحكومة بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

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وأوضح مدبولي ،أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الادارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.