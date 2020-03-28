شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 452 محضرًا ضد مخابز بلدية في حملات مفاجئة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن الإدارات الفرعية السبعة حررت 452 محضرًا بمخالفات تموينية متنوعة في حملات ميدانية مفاجئة أمس، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وأوضح «سعد الله» أنه في إدارة تموين العامرية حررت الحملة 74 محضرًا بينها 9 محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة ومحضر بيع سكر بسعر أزيد و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد و39 محضر عدم الاعلان عن اسعار السلع بالأسواق و15 محضر عدم حمل شهادات صحية وفي إدارة المنتزة أسفرت الحملة عن تحرير 91 محضرا تنوعت ما بين 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة و9 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص و52 محضر عدم حمل شهادات صحية و15 محضر عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ومحضر تجميع 225 لتر بنزين 80 للبيع في السوق السوداء.

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وأشار إلى أنه في إدارة غرب والجمرك أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرا شملت 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة ومحضر عدم اعلان عن اسعار المقررات التموينية و8 محاضر عدم الإعلان عن السلع التموينية لبدالين و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية ومحضرين لمخبزين سياحى بدون ترخيص وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 46 محضرًا شملت 46 محضر لمخابز بلدية مخالفة ومحضرين استيلاء على المال العام و13 محضر عدم حمل شهادات صحية و15 محضر عدم الاعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه في إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 25 محضرًا ما بين محضر ضبط 700 كجم أرز معبأ زنة العبوة واحد كيلو غير معروضة للبيع بهدف الاحتكار داخل مخزن غير معلن عنه ومحضر حيازة وتداول 7700 كجم زيت سيارات مرتجع واستخدامه في اغراض صناعية ضارة بالبيئة ومحضرين إدارة وتشغيل مخبزين سياحى بدون ترخيص و13 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق و9 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

وفي إدارة تموين العجمي حررت الحملة 123 محضرا بمخالفات متنوعة ما بين 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة و26 محضر عدم الاعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق و75 محضر عدم حمل شهادة صحية و3 محاضر إدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وفى إدارة وسط حررت الحملة 62 محضرا شملت 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة 7 محاضر ادارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص و8 محاضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق و36 محضر عدم حمل شهادات صحية و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد و3 محاضر لعدم الاخطار الشهري لحركة السلع الغذائية لثلاجات.

وقال وكيل الوزارة أنه جرى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام للتحقيق.