شكرا لقرائتكم خبر عن «المريض يلهث من أجل التنفس».. كيف تبدو رئة مصاب بفيروس كورونا؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع CNN عربي، السبت، فيديو قال إنه تصوير مقطعي محوسب من مستشفى جامعة جورج واشنطن يُظهر آثار فيروس كورونا المستجد، أو ما يُعرف بـ«كوفيد-19» على رئتي رجل عمره 59 عاماً.

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ويظهر التصوير كيف يصيب الفيروس الرئتين بشكل سريع، يجعل معه من الصعب التنفس.

والتصوير بتقنية 360 درجة على رئتي رجل عمره 59 عامًا، والمناطق الصفراء في التصوير تظهر انتشارًا سريعًا للعدوى، ويحاول الجسم السيطرة على العدوى مما يدفع المريض للهاث من أجل استنشاق الهواء.