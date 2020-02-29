شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ وزير النقل، المهندس كامل الوزير، العاملين فى محطة مترو ماسبيرو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، بزيارة غير معلنة مسبقا، حيث تابع الوزير ماكينة الحفر العملاقة "ايمنحوتب" فى المسافة من ماسبيرو إلى الزمالك، ووجه بسرعة إنهاء أعمال الحفر، طبقا للبرنامج الزمنى للمشروع .

وأكد وزير النقل، خلال الجولة، على أن الجزء الأول يمتد من محطة العتبة حتي الكيت كات بطول 5.2 كم، ويشمل (4) محطات نفقية، كما تفقد محطة الزمالك المقرر وصول ماكينة الحفر إليها في أعياد 25 أبريل 2020، ثم تفقد محطة الكيت كات، ومصنع إنتاج الكمر الخرسانى التابع لشركة فينسي المنفذة للمشروع.

كما أكد الوزير خلال الجولة، على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال فى هذا المشروع الهام وفقا لقياسات الجودة العالية، بالإضافة إلى دفع معدلات التنفيذ، وسرعة الإنجاز، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعى.

يذكر أن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة الإنجاز الجزء الأول ومخطط الانتهاء منه في نهاية 2021 والجزء الثانى مخطط افتتاحه فى 2022 والجزء الثالث مخطط افتتاحه فى 2023.

وأكد المهندس كامل الوزير فى تصريحات صحفية على هامش الجولة، على أهمية هذه المرحلة، حيث أنها تحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، مضيفًا أن أهمية الخط الثالث تنعكس فى أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، لافتا إلى أن تكلفة تنفيذ الخط الثالث بالكامل تبلغ حوالى 97 مليار جنيه، وبلغت تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 32.8 مليار جنيه .

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