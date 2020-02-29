شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى النجيلة بمطروح يحتفل بتعافى المصاب الصينى وخروجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أطباء الحجر الصحى بمستشفى النجيلة المركزى، بمطروح، بخروج الصينى «هونج بوينج» سليمًا، بعد انتهاء فترة حجره الصحى، التى دامت 14 يومًا، منذ تحويله قادمًا من القاهرة إلى الحجر، فى 14 فبراير الجارى.

وكان المشتبه فى إصابته بـ«كورونا»، هونج بوينج، 33 عامًا، قد أتَمَّ مدة رعايته الصحية فى مركز الحجر الصحى التابع لوزارة الصحة، وبعد انتهاء التحاليل اليومية للفيروس ومتابعة درجة حرارة جسم المشتبه به، بشكل متواصل، وفى أوقات مختلفة، جاءت جميع نتائج التحاليل الثمانية، التى أُجريت له طيلة الأسبوعين، سلبية للفيروس ولارتفاع درجة الحرارة، ويأتى ذلك مع التصريح الأخير لرئيس الوزراء المصرى، أمس الأول، مؤكدًا أن مصر خالية من إصابات الفيروس، وأنها «لن تخفى أى معلومة حول الفيروس أو المشتبه بإصابتهم به».

وأرسلت السفارة الصينية موفدين منها إلى مركز النجيلة، مساء الخميس الماضى، لتسلم المشتبه به، الصينى «بوينج»، الذى أثبتت جميع التحاليل التى أُجريت له سلبيته تجاه الفيروس، وأقرت التقارير الطبية من وزارة الصحة أنه سليم، فيما كانت الوزارة ترسل كل نتائج التحاليل الخاصة بحالة المشتبه به الصينى إلى منظمة الصحة العالمية، طيلة فترة احتجازه بمقر الحجر الصحى بـ«النجيلة».