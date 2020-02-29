أخبار مصر | بعد غياب إثيوبيا.. مصر تصدر بيان جديد بشأن سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غياب إثيوبيا.. مصر تصدر بيان جديد بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، قبل قليل، أعربت فيه عن أسف مصر لغياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددة على أنها شاركت من منطلق التوصل إلى اتفاق نهائي.



وأكدت مصر، أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠ جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذًا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠١٥.