شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن سوهاج: بدء التصفيات فى مسابقة أندى الأصوات للقرآن الكريم والإنشاد الدينى (صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، عن بدء التصفيات اليوم بين المتقديمن والمشاركين فى مسابقة "أندى الأصوات" لتلاوة القرآن الكريم والإنشاد الدينى، التى تنفذها أمانة الشباب، بالتنسيق مع أمانة التنظيم بالحزب، برعاية من رئيس الحزب، المهندس أشرف رشاد الشريف.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الشيخ، أمين الشباب بالحزب، أن 850 شخصا تقدموا للمشاركة فى المسابقة التى يتم تنفيذها على مستوى كافة الأمانات الفرعية للحزب بمختلف مراكز المحافظة، حيث تنظم المسابقة فى مجالين، ويتضمن المجال الأول (مسابقة أفضل قارىء للقرآن الكريم)، وفيها يقوم كل متسابق بقراءة ما لايزيد عن نصف صفحة مراعيا جمال الصوت وجودة أحكام التجويد والتلاوة، والمجال الثانى يتضمن (مسابقة الإنشاد الدينى)، ويقوم فيها كل متسابق بتقديم إبتهال دينى أمام لجنة التحكيم فى مدة لا تزيد عن ثلاث إلى 5 دقائق، أو حسب رغبة لجنة التحكيم، لافتا إلى أن المسابقة تجرى على مرحلتين، حيث تجرى المرحلة الأولى حتى 10 مارس، وفيها يتم التصفية بين المتسابقين داخل كل مركز على حدة، وتجرى المرحلة الثانية فى الفترة من 11 مارس وحتى 15 مارس، وفيها تتم التصفية بين الفائزين على مستوى المراكز، بواقع متسابقين إثنين من كل مركز.

وأوضح المحاسب علاء متولى، عضو هيئة مكتب الحزب، والمشرف على المسابقة، أنه جرت أعمال التسجيل فى المسابقة من خلال إستمارة تسجيل ألكترونية على صفحة أمانة الشباب بالفيس بوك، ومن خلال إستمارة ورقية بمقر الحزب بكل مركز، وبالمقر الرئيسى بمدينة سوهاج، لافتا إلى أنه سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بكل مجال بجوائز مالية قيمة، ودروع، وشهادات تقدير بكل مستوى على حده، فضلا عن أنه سيتم توفير جائزتين برحلتى عمرة للفائزين بالمركز الأول فى مجالى المسابقة، منوها بأن أعمال التكريم ستجرى خلال إحتفالية الحزب بذكرى الإسراء والمعراج.

مستقبل وطن سوهاج: بدء التصفيات فى مسابقة "أندى الأصوات" للقرآن الكريم والإنشاد الدينى (صور

مستقبل وطن سوهاج: بدء التصفيات فى مسابقة "أندى الأصوات" للقرآن الكريم والإنشاد الدينى (صور

مستقبل وطن سوهاج: بدء التصفيات فى مسابقة "أندى الأصوات" للقرآن الكريم والإنشاد الدينى (صور

مستقبل وطن سوهاج: بدء التصفيات فى مسابقة "أندى الأصوات" للقرآن الكريم والإنشاد الدينى (صور

مستقبل وطن سوهاج: بدء التصفيات فى مسابقة "أندى الأصوات" للقرآن الكريم والإنشاد الدينى (صور