أخبار مصر | موسى مصطفى موسى وميرفت التلاوي في عزاء مبارك

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وصل منذ قليل موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والسفيرة ميرفت التلاوي الرئيس الأسبق للمجلس القومي للمرأة، إلى قاعة المناسبات الرئيسية بمسجد المشير بالتجمع الخامس؛ للمشاركة بعزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وكانت قد رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.