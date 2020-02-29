أخبار مصر | قبل افتتاحه.. تعرف على قصة متحف الغردقة ومحتوياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل افتتاحه.. تعرف على قصة متحف الغردقة ومحتوياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إلهام صلاح مستشار وزير السياحة والآثار للمتاحف الجديدة، إن عرض متحف الغردقة يقوم على ثلاث قيم هم الجمال والرفاهية والترفيه عبر العصور.

وأشارت إلى أن هذه القيم متوافرة بشكل كبير في الحضارة المصرية القديمة، حيث أن مداها الزمني كبير للغاية، معقبة: اخترنا مع فريق العمل القطع الأثرية المناسبة لقصة المتحف والتي تتحدث عن الجمال في مصر القديمة.

وتابعت: كل فاترينة لها قصة، فالجمال هو أعلى صفة في الحضارة سواء كان ملموسًا أو غير ملموس وهذه هي فلسفة إنشاء المتحف، والتي سعينا لإظهارها عبر سيناريو العرض والقطع الأثرية التي يتضمنها".

وقالت صلاح إن أول ما سيستقبل الزائرين في المتحف، هو لوحة للملك تحتمس الثالث، وهي ملونة ويظهر فيها وهو يقدم لسيدة، والفكرة هنا أن الرجل المصري كان يعشق الجمال الذي كان موجودًا من حوله.

وأضافت: يظهر تحتمس الثالث وهو يقدم ميريت آمون وهي سيدة في كامل زينتها وتمثالها تحفة فنية رائعة، ثم نبدأ بعرض فلسفة الجمال وذلك بإبراز اهتمام المصري القديم بالعطور وزهرة اللوتس، وعرض قطع أثرية تؤكد ذلك خاصة اللوحات والنقوش الموجودة على جدران المقابر، فلوحات موائد قرابين عليها أشخاص يمسكون بزهرة اللوتس ويستنشقونها، وهو ما يعني أنه كان يحب الروائح الطيبة، وحرص أن يكون المكان دائمًا رائحته طيبة، وهو من جماليات المكان".

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وأشارت صلاح إلى أن المتحف سيأخذنا بعد ذلك لجمال العين، وكان الكحل يظهر جمالها، فحرصوا عليه، فالرجل كان حريص علي التزين وتحديد العين بالكحل، وكذلك المرأة بالطبع"، "فزينة العين كانت مهمة فهي ذات دلالة معبرة، وحتى الآن نجد المصريين حريصين علي وضع الكحل".

وأيضًا عرف المصري القديم الموسيقى، ولدينا في المتحف بعض الأدوات الموسيقية ولوحة لسيدات يحضرن حفلة، كما أن المصري القديم قدم المعبود "بس" وهو معبود الجمال والمرح".

وختمت صلاح قائلة إن عدد المعروضات كان مقررا أن تكون 2000 قطعة، وقام رئيس قطاع المتاحف الأستاذ مؤمن عثمان، ولجنة السيناريو باختيار 100 قطعة جديدة أخرى لتضاف إلى المعروضات، لخدمة سيناريو العرض.

يذكر أن متحف الغردقة هو أول متحف يتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص وسوف يتم افتتاحه صباح الغد السبت 29 فبراير بحضور وزير السياحة والآثار وعدد من السفراء.

