اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك مساء اليوم.

السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك مساء اليوم

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التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد Advertisements

إيران تغلق كافة المدارس فى البلاد من السبت للثلاثاء بسبب مخاوف من كورونا أمن الشرقية: مدير مستشفى منيا القمح الأسبق قتل زوجته لمروره بحالة نفسية

إسرائيل تعلن عن إصابتين لفيروس كورونا وارتفاع العدد لـ4 أشخاص الذهب يتراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام

الأرصاد: غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجة

مصطفى محمد يقود خط هجوم الزمالك أمام الترجى التونسى وأوناجم أساسى

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