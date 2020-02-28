شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الأوقاف مع محافظ الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمكتبة بالديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مديرأمن الشرقية، واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف.

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يأتي ذلك في إطار زيارة الوزير لمحافظة الشرقية لمشاركته أهالي المحافظة في افتتاح مسجد إبراهيم عبد الرحمن بعزبة البيه التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا.

وأكد وزير الأوقاف حرصه على مشاركة الأهالي افتتاح بيتا من بيوت الله على الأرض لاستقبال المصلين ولتعليم وتعلم صحيح الدين وذلك تنفيذا لخطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، مضيفا أن المسجد مُقام بالجهود الذاتية ويمثل صرحًا إسلاميًا ينشر قيم الإسلام ومبادئه السامية.

وقام محافظ الشرقية بإهداء درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرا لجهوده المخلصة في مجال الدعوة الإسلامية ونشر تعاليم الدين الصحيحة.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبة بالديوان العام

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبة بالديوان العام

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبة بالديوان العام