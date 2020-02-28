أخبار مصر | لجنة انتخابات "مهندسي القاهرة" تضم 77 لجنة بمستشار من النيابة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة انتخابات "مهندسي القاهرة" تضم 77 لجنة بمستشار من النيابة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس سامح تاوضروس مينا رئيس اللجنة الانتخابات لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وعضو مجلس نقابة المهندسين، وأمين صندوق النقابة الفرعية بالقاهرة، إن انتخابات التجديد النصفي للمهندسين على مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة، ومجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب.

وأكد تاوضروس في تصريح إلى بوابة "الخليج 365"، أن لجنة الانتخابات بالقاهرة تضم 77 لجنة بمستشار من النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن نقابة القاهرة تضم 260 ألف عضو يحق لهم التصويت في حال تسديد الإاشتراكات السنوية حتى 2018.

وأشار إلى أن النقابة وفرت صندوق للسماح بسداد الاشتراكات المتأخرة قبل القيام بعملية الاقتراع، ولا يحق للناخب الإدلاء بصوته إلا بعد السداد.

وتابع: أن العملية الانتخابية اليوم تضم 300 موظف وأمن إداري من نقابة القاهرة، مؤكدا إقبال الناخبين في الساعات الأولى من الإدلاء بأصواتهم.

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وأوضح رئيس اللجنة الانتخابية بالقاهرة، أن اللجنة تستمر في تلقي أصوات الناخبين المقيدة أسمائهم بكشوف ناخبي اللجنة والمتواجدين داخل مقر الانتخاب حتى السابعة مساء، علي أن تتم عملية الفرز مباشرة داخل اللجنة عقب الانتهاء من الإدلاء بالأصوات، وذلك بعد حصرهم والتحقق من أحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم، ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة.

ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.

فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففي شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن في الشعبة الميكانيكية، أما في الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن في الشعبة الكيميائية والنووية، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

هذا ويتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا فى كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.