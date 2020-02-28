8 أهداف رئيسية لبرتوكول تعاون معهد إعداد القادة وجامعة بور سعيد تعرف عليهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة بورسعيد؛ خطوة مهمة فى سبيل دعم الابتكار لدى الطلاب بالجامعات ، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 أبرز أهداف برتوكول التعاون..
1 -بهدف برتوكول التعاون إلى وضع خطة تكاملية لتوعية الشباب وإعداد قيادات شبابية تُسهم في بناء الدولة.
2 - يهدف برتوكول التعاون إلى دعم برامج ريادة الأعمال لطلاب الجامعة.
3 - من خلال البروتوكول ستقوم الجامعة بإنشاء مركز لإعداد القادة لها؛ لتنفيذ برامج معهد إعداد القادة والذي يتضمن الندوات واللقاءات الثقافية .
4 يمكن برتوكول التعاون من إنشاء لجان مثل لجنة الابتكار وريادة الأعمال والتنمية البشرية والعلاقات العامة والمواطنة والأنشطة الإعلامية والتمويل وتنمية الموارد واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة .
5 - يساعد البرتوكول فى التنسيق فيما بين الجامعة والمعهد في إعداد البرامج التدريبية.
6 - يسهم فى أن يتخرج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، من خلال ثقّل الشباب بالمهارات في بيئة جامعية سليمة.
7 - الاهتمام بالأنشطة الطلابية البناءة وتنمية مهارات الشباب.
8 - الارتقاء بالمستوى المعرفى ودعم الابتكار والإبداع.
وقع الاتفاقية الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد ، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان.
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