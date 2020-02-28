شكرا لقرائتكم خبر عن «توفيق»: القطاع الخاص خذلنا في الشراكة مع «مصر الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة قررت تطوير شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» بشكل ذاتى، بعد أن عزف القطاع الخاص عن دخول مزايدة الشراكة معها.

ولفت- خلال تصريحات على هامش المؤتمر الخاص بتوقيع عقود التحول الرقمى في الشركات التابعة، الخميس- إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ سيتم تطويرها ذاتيًا، بمساحة نحو 28 مليون متر مربع، بينها عدد من الأراضى غير المستغلة تُقدَّر بنحو 80 مليار جنيه، مردفًا: «القطاع الخاص خذلنا».

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وكانت الشركة- التي تأسست عام 1906، والتى تعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في «مصر الجديدة ومدينة العبور وهليوبوليس الجديدة وهليوبارك»- قد أعلنت، في بيان للبورصة، الإثنين الماضى، أنها لم تتلقَّ أي عرض للمشاركة في إدارتها، ضمن مزايدة طرحتها قبل أكثر من شهر، رغم تقدم 4 شركات لشراء كراسة الشروط، هي «سوديك وبالم هيلز للتطوير العقارى وبى بى آى بارتينرز للاستثمار المباشر ودار الأركان للتطوير العقارى».

وشهد وزير قطاع الأعمال العام توقيع 21 عقدًا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة وتابعة للوزارة، بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملى الخدمة، بتكلفة تبلغ نحو 50 مليون دولار، وهى المرة الأولى في مصر والشرق الأوسط التي تشارك فيها شركات تكنولوجيا المعلومات بنفسها في تنفيذ مشروع تحول رقمى بهذا الحجم، إذ وقع الاختيار على شركات «ساب، ومايكروسوفت، وفايبر مصرـ ووادى النيل، وأتوس» من خلال أكبر مناقصة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات تم طرحها في أغسطس 2019.

وشدد «توفيق» على أهمية برنامج التحول الرقمى، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الشركات وميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل وتعزيز ممارسات الحوكمة، بما يحقق نقلة نوعية في أداء الشركات في إطار خطط الإصلاح والهيكلة التي تنفذها الوزارة، ليس فقط على مستوى المُعَدّات والماكينات، إنما تشمل العديد من الإصلاحات الإدارية لتطوير نظم العمل، لافتًا إلى أن خطة التحول الرقمى التي أعلنتها الوزارة تستغرق نحو 18 شهرًا.