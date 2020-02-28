أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يعلن موعد افتتاح متحف العاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يعلن موعد افتتاح متحف العاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأ العمل في مدينة الثقافة والعلوم منذ أكثر من عام بتشغيل أكثر من 15 ألف فرد وعامل ومهندس يعملون 24 ساعة، حيث أن توجيهات الرئيس كانت بإنهاء المشروع في عامين بأيدي مصرية خالصة 100%، وتضم المدينة متحفًا للآثار، وجاء إنشاؤه بعد توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة الماسة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للآثار، ووفقًا لقانون حماية الاثار وتعديلاته.
ويقام متحف العاصمة على مساحة ٨٥٠٠ متر مربع، ويضم حوالي الف قطعة أثرية تؤرخ لعواصم مصر المختلفة على مر التاريخ، وسيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، وذلك لتسليط الضوء على النواحى الإدارية متشملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجاري قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة، عن طريق عرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري والثقافي.