شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تسيّم الأنبا بشارة مطرانًا لايبارشية أبوقرقاص وترفع عدد الأساقفة لـ6 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك طقس سبامة الأنبا بشارة مطرانا لإيبراشية ابو قرقاص مساء اليوم الخميس حيث شاركه اباء السينودس المقدس ولفيف من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات وشعب الإيبارشية.

وعقب الرسامة القي البطريرك كلمة اثناء القداس قال فيها: أخوتي أباء السينودس المقدس سعادة القاصد الرسولي سفير الفاتيكان مونسنيور نيقولا لوفونان إن السيامة الأسقفية للأب بشارة جودة الذي يدعوة الرب اليوم بعد ما يقرب من 20 سنة خدمة كهنوتيه أن يواصل رسالة الرسل، أي أن يعلم ويقدس ويدبر من خلال خدمة الاسرار، وأن يقود كنيستة للوصول بها إلى ملكوت الله.

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وأضاف أن تأسيس ابراشية جديدة، ابراشية ابوقرقاص في الكنيسة البطريركية للاقباط الكاثوليك يرتفع عدد الابرشيات إلى 8 وهذة الهبات تعطينا الفرح والحماسة لمواصلة رسالتنا بقوة أكبر في مسيرة نمو كنيستنا في مصر وفي فترة لاتزيد على 4 سنوات، نشكر الله على ثمرة عمل روحة القدوس في السينودس وفي الكنيسة وبفضل صلاة ومساهمة أبناء الكنيسة ومحبتهم فقد تمت سيامة عدد 6 أساقفة ،4 من بينهم في غضون ال 6 شهور الأخيرة.

وتابع:«وجب علينا اليوم أن نتذكر بكل الحب والعرفان كل من سبقونا من اباء الكنيسة من بطاركة ومطارنة وكهنة ومكرسين وعلمانيين، الذين جاهدوا وخدموا بأمانة وإخلاص، في هذه الايبارشية المنيا وسائر الايبارشيات في الكنيسة».

وأوضح أنه نظرًا لازدياد عدد المؤمنين، تزداد الحاجة إلى تركيز اكبر في الخدمة الرعوية، وعمق اكبر في العلاقات بالعائلات والاشخاص وهذا هو الهدف الاول والاساس لاي انظمة وقوانين في الكنيسة وهو الوصول إلى خدمة خلاص النفوس لذا فمن الطبيعي وبعد دراسة الامور جيدا الوصول إلى تقسيم المناطق الكبيرة في المساحة والعدد لمزيد من خدمة رعوية افضل واكثر عمقا وروحانية لافتا إلى أن وصول السينودس البطريركي إلى فكرة تقسيم وانشاء ابرشيات جديدة وقبول الانبا بطرس لتقسيم الابرشية خلال خدمته، لهو بالفعل علامة قوية وحقيقية على محبتهم الصادقة للكنيسة وسعيهم الدؤوب لنموها حتى تصير حقا شاهدة للحياة والقيامة.