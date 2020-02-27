شكرا لقرائتكم خبر عن فحص «الأنيميا» لـ198 ألف طالب بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وليد جمال، مدير فرع التأمين الصحي بالبحيرة، إنه تم إجراء فحص الأنيميا لعدد 198 ألف طالبًا وطالبة من إجمالى نحو 235 ألف طالبًا وطالية مستهدف فحصهم في المباردة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بنسبة انجاز 84.4 %.

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يأتى ذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة والتي تأتى تحت شعار «جيل بكره يكبر بصحة».

وافتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بدء أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى تستهدف طلاب جميع المدارس بإجمالي عدد 302 مدرسة، بمعرفة فرق عمل التأمين الصحي بالبحيرة وتستمر حتى نهاية شهر فبراير، وتبدأ المرحلة الثانية بالمدارس الابتدائية بالقرى من خلال فرق عمل مديرية الصحة خلال الفترة من أول مارس وحتى 20 مارس وتستهدف عدد 1490 مدرسة بإجمالي عدد 675 ألف طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المستهدفين خلال مرحلتى المبادرة بجميع المدارس الابتدائية بدائرة المحافظة 871 ألف و639 طالبًا وطالبة فى عدد 1792 مدرسة ابتدائية.