شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو العينين»: مبارك يمتلك تاريخًا وطنيًا كبيرًا.. وجميعنا تألمنا لرحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون البرلمانية، إنه لا يمكن لأحد إلغاء تاريخ الرئيس الراحل محمد حسني مبارك أو إنكار دوره.

وأضاف أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إذاعات جميع دول العالم تحدثت عن الجنازة وقام رؤساء العالم بإرسال برقيات تعازي ونشروا عبر قنواتهم الرسمية التعازي بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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وتابع النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون البرلمانية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن أصالته ووفائه وإحساسه بالمسئولية بعد وفاة الرئيس الأسبق مبارك.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون البرلمانية إلى أن الجميع تألم بعد وفاة الرئيس الأسبق مبارك كونه يمتلك تاريخ وطني كبير وقدم لمصر وللأمة العربية والإسلامية الكثير.

وقدم محمد أبو العينين التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه موقفه من الجنازة وإقامة جنازة عسكرية وإعلان الحداد في البلاد، متابعا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مرور الأيام يزداد تقديرا لوطنتيه ومجده الذي يبنيه لمصر فهو يعشق مصر وترابها.