شكرا لقرائتكم خبر عن عادل زيدان ناعيا الرئيس الأسبق مبارك: مصر الأصيلة لا تنسى مواقفه في أكتوبر 1973 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، موضحًا أن مبارك كرجل دولة اختلف واتفق معه الكثيرون خلال فترة حكمه التي استمرت ثلاثين عاما.

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من سيزرع المليون»: «علمونا في كُتّاب القرية أن الإسلام دين رحمة ولا يجوز إلا الترحم على أموات المسلمين، كل إنسان له ما له، وعليه ما عليه، والموت له جلالة خاصة لا يجوز فيها الاختلاف، ومصر الأصيلة لا تنسى مواقفه في حرب أكتوبر 1973».

وأشار إلى أن تعامل القيادة السياسية مع وفاة الرئيس الأسبق مبارك جاء مهنيا، وأثبت حرفيتها في تناول الأمور، حيث جاء تنكيس الأعلام المصرية 3 أيام حزنا كبيرا على وفاة أحد قيادات القوات المسلحة الباسلة، وصاحب أول ضربة جوية ضد إسرائيل.